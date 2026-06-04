Strage in famiglia inizia il processo Pm | Responsabilità del marito e della coppia

È iniziato il processo per una strage familiare con l’accusa di omicidio plurimo aggravato e distruzione del cadavere. La Procura sostiene che i tre imputati siano responsabili di aver ucciso più persone e di aver distrutto i corpi. La posizione delle autorità mette in evidenza la responsabilità del marito e della coppia coinvolta nei fatti. Il procedimento giudiziario prosegue con l’audizione di testimoni e l’analisi degli elementi raccolti.

(Adnkronos) – “La Procura ritiene comprovata la responsabilità dei tre imputati per omicidio plurimo aggravato e distruzione del cadavere”. Inizia con queste parole, pronunciate dal pm Manfredi Lanza larequisitoria del processo che si svolge alla Corte d'assise di Palermo per la strage di Altavilla Milicia (Palermo), in cui vennero torturati e uccisi una madre e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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