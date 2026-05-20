Strage di Paupisi inizia il processo | Ocone in aula centrale il tema della capacità di intendere e di volere
È iniziato oggi davanti alla Corte di Assise di Benevento il procedimento giudiziario nei confronti di un uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio, oltre a essere imputato per il tentato omicidio di un'altra figlia. In aula è presente l’imputato, il quale ha fatto il suo ingresso senza particolari incidenti. La discussione si concentra principalmente sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti. La sessione si svolge senza interruzioni significative, con l’attenzione rivolta alle prove e alle testimonianze finora raccolte.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è aperto oggi davanti alla Corte di Assise di Benevento il processo a carico di Salvatore Ocone, accusato dell’omicidio della moglie Elisa Polcino e del figlio Cosimo Ocone, oltre che del tentato omicidio della figlia Antonia Ocone. Per l’uomo contestata anche l’accusa di sequestro di persona. Con la prima udienza entra così nel vivo una vicenda che aveva sconvolto Paupisi e l’intero Sannio, segnando profondamente una comunità ancora oggi scossa dal ricordo di quella tragedia familiare. Nel corso dell’udienza sono state ufficializzate le costituzioni delle parti civili, mentre la difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Gianni Santoro, ha depositato le richieste istruttorie, allegando documentazione sanitaria e lista testi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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