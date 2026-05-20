Strage di Paupisi inizia il processo | Ocone in aula centrale il tema della capacità di intendere e di volere

È iniziato oggi davanti alla Corte di Assise di Benevento il procedimento giudiziario nei confronti di un uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio, oltre a essere imputato per il tentato omicidio di un'altra figlia. In aula è presente l’imputato, il quale ha fatto il suo ingresso senza particolari incidenti. La discussione si concentra principalmente sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti. La sessione si svolge senza interruzioni significative, con l’attenzione rivolta alle prove e alle testimonianze finora raccolte.

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