Morto a 88 Diego Marmo il pm del processo a Enzo Tortora Nel 2014 le scuse alla famiglia del conduttore

È morto a 88 anni l'ex pubblico ministero che ha sostenuto l’accusa nel processo contro il conduttore televisivo. I funerali si svolgeranno domani, 5 maggio, nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, situata in piazza degli Artisti a Napoli. Nel 2014, le scuse ufficiali sono state rivolte alla famiglia del conduttore per l’errore giudiziario iniziato con quel procedimento.

È morto l'ex pm Diego Marmo, che sostenne l'accusa nel processo al conduttore Enzo Tortora; i funerali si terranno domani, 5 maggio, nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini in piazza degli Artisti, a Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Morto Diego Marmo il pm che accusò ingiustamente Enzo Tortora, chiese scusa solo nel 2014È morto all’età di 88 anni Diego Marmo, il magistrato che sostenne l’accusa nel celebre processo contro Enzo Tortora. Addio a Diego Marmo: il pm del processo a Enzo TortoraÈ morto all’età di 88 anni il magistrato Diego Marmo, noto soprattutto per il suo ruolo nel controverso processo a carico del presentatore televisivo... Panoramica sull’argomento Morto Diego Marmo, il pm del processo a Enzo Tortora: aveva 88 anniÈ morto Diego Marmo, l'ex procuratore capo di Torre Annunziata che negli anni '80 seguì il maxiprocesso alla camorra che vedeva Enzo Tortora (poi assolto con formula ... ilmattino.it Morto a 88 anni Diego Marmo, il pm del processo a Enzo TortoraÈ morto, all'età di 88 anni, il magistrato Diego Marmo, che rappresentò l'accusa al processo che ha visto imputato Enzo Tortora. (ANSA) ... ansa.it