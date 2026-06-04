Strage di Altavilla | la Procura chiede ergastoli e 30 anni di carcere

La Procura ha chiesto l’ergastolo per alcuni predicatori accusati di aver torturato le vittime durante la strage di Altavilla. Per il padre delle vittime, la pena è stata ridotta a 30 anni di carcere rispetto alla richiesta iniziale di una condanna più severa. La richiesta di condanne si basa sulle accuse di violenze e torture commesse durante l’evento. La decisione finale spetta al giudice, che dovrà valutare le richieste della Procura.

Chi sono i predicatori accusati di aver torturato le vittime?. Perché la pena per il padre è stata ridotta a trent'anni?. Come è stata assolta la figlia minorenne dopo la condanna iniziale?. Quali dettagli della ricostruzione criminale hanno scosso l'udienza?.? In Breve Sabrina Fina e Massimo Carandente subiscono richiesta di ergastolo per torture e uccisioni.. Giovanni Barreca riceve richiesta di 30 anni per semi infermità mentale.. Miriam Barreca assolta in appello dopo condanna iniziale a 12 anni e 8 mesi.. Prossimo appuntamento processuale fissato a Termini Imerese per il 10 giugno.. Due ergastoli e 30 anni di carcere: le richieste della Procura per la strage di Altavilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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