Strage di Altavilla chiesti 30 anni per Giovanni Barreca e l' ergastolo per i due predicatori

Il pubblico ministero ha chiesto una condanna all'ergastolo per due imputati e 30 anni di reclusione per un terzo nel processo sulla strage di Altavilla avvenuta nel febbraio 2024. La vicenda riguarda la morte di una donna e dei suoi due figli, di 17 e 5 anni, vittime di tortura e omicidio. Le richieste sono state formulate durante l'udienza, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sugli imputati.

Due ergastoli e una condanna a 30 anni: queste le richieste del pubblico ministero Manfredi Lanza al processo per la strage di Altavilla del febbraio 2024 in cui vennero torturati e uccisi Antonella Salamone e i due figli, Kevin di 17 anni ed Emanuel di appena 5 anni. Dopo oltre tre ore di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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