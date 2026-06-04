La Procura ha chiesto l’ergastolo per la coppia accusata di aver ucciso più persone in una villetta, e 30 anni di carcere per un terzo imputato. Secondo gli investigatori, i tre sarebbero responsabili di omicidio plurimo aggravato e della distruzione dei corpi delle vittime. La richiesta di condanne si basa su prove raccolte durante le indagini, che hanno portato alla conclusione che tutti e tre abbiano partecipato all’omicidio e alla distruzione dei cadaveri. Il processo è in corso.

“La Procura ritiene comprovata la responsabilità dei tre imputati per omicidio plurimo aggravato e distruzione del cadavere”. Con queste parole è iniziata la requisitoria davanti ai giudici della Corte d’Assise di Palermo del pm Manfredi Lanza per il processo sulla strage di Altavilla Milicia, nel Palermitano, in cui vennero torturati e uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin, di 5 anni, ed Emmanuel, di 17 anni. I tre imputati per omicidio volontario a cui fa riferimento il giudice sono il padre e marito delle vittime, Giovanni Barreca, e l’ex coppia Massimo Carandente e Sabrina Fina: sono accusati di averli uccisi nella villetta di famiglia durante quello che i periti hanno definito un rito esoterico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In quella villetta una mattanza”, per la strage di Altavilla chiesto l’ergastolo per la “coppia diabolica” e 30 anni per Barreca

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