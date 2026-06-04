Il pubblico ministero ha chiesto due ergastoli e 30 anni di carcere nel processo per la strage di Altavilla Milicia, avvenuta a febbraio 2024. La requisitoria si è conclusa dopo una lunga discussione. La richiesta di ergastolo riguarda la coppia accusata di aver commesso il triplice omicidio. La sentenza verrà decisa nelle prossime settimane.

Due ergastoli e una condanna a 30 anni di reclusione. Sono queste le richieste avanzate dal pubblico ministero Manfredi Lanza al termine della lunga requisitoria nel processo per la strage di Altavilla Milicia, il triplice omicidio che nel febbraio del 2024 sconvolse la Sicilia e l’intero Paese. In aula, davanti alla Corte d’Assise di Termini Imerese, il magistrato ha ricostruito per oltre tre ore uno degli episodi di cronaca nera più drammatici degli ultimi anni: la morte di Antonella Salamone e dei suoi due figli, Kevin Barreca, 17 anni, ed Emanuel, appena 5 anni, torturati e uccisi all’interno della loro abitazione durante presunti riti di liberazione dal demonio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Strage Altavilla Milicia, pm chiedono l’ergastolo per la “coppia diabolica”: 30 anni per il padre

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Strage di Altavilla Milicia, assolta la figlia di Barreca - Ore 14 del 26/03/2026

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