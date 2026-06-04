Un vertice è stato convocato in Calabria dopo una strage di braccianti. Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che quanto accaduto è inaccettabile. Ha aggiunto che la presenza delle istituzioni sul territorio serve a ricordare che il rispetto delle regole e della dignità delle persone è una priorità. La riunione si è concentrata sulla risposta alle violenze e sulla tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti.

«Quanto accaduto è inaccettabile. La presenza delle istituzioni sul territorio è un monito chiaro: il rispetto delle regole e della dignità delle persone non è negoziabile. Il contrasto al caporalato richiede un impegno coordinato, continuo e condiviso, capace di prevenire gli abusi e tutelare chi lavora nei campi». Lo dice il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, annunciando per domani un vertice istituzionale a Reggio Calabria, dopo strage dei braccianti di Amendolara. Domani il vertice istituzionale. Dalle ore 14, presso la sede dell’Ispettorato d’Area Metropolitana del capoluogo calabrese, si terrà un incontro... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Strage dei braccianti, Calderone convoca un vertice in Calabria: «Rispetto delle regole e della dignità non negoziabile»

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