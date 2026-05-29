Confael Sicilia all' attacco | Dignità dei dipendenti regionali non è negoziabile

Una riunione tra i rappresentanti sindacali di Confael Sicilia e i responsabili dell’amministrazione regionale ha evidenziato tensioni legate alla riduzione dell’organico regionale negli ultimi anni. Durante l’incontro, Confael ha affermato che la dignità dei dipendenti regionali non è negoziabile. La discussione si è concentrata sulle condizioni di lavoro e sulla tutela del personale, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti o le richieste avanzate.

Un incontro tra la delegazione sindacale Confael Autonomie Locali Sicilia e i vertici dell'amministrazione regionale siciliana ha portato allo scoperto le tensioni accumulate intorno a un organico regionale drasticamente ridotto negli ultimi anni. Al tavolo erano presenti l'assessore Ingala e il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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