Imperia oggi interrogatorio Iannuzzi | non risponde al gip

Oggi si è svolto l'interrogatorio di garanzia di Manuel Iannuzzi nel carcere di Imperia. Durante l'interrogatorio, condotto dal gip Massimiliano Botti, Iannuzzi non ha fornito dichiarazioni. È stato trasferito dal carcere di Marassi, dove era detenuto precedentemente.

(Adnkronos) – Manuel Iannuzzi non ha risposto al gip Massimiliano Botti durante l'interrogatorio di garanzia che si è svolto questa mattina nel carcere di Imperia, dove è stato trasferito dal carcere genovese di Marassi, dove si trova detenuto. L'uomo, compagno di Emanuela Aiello, è accusato di avere provocato la morte della figlia di quest'ultima, Beatrice,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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