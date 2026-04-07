Donna accoltellata gip convalida il fermo per tentato femminicidio | l' ex marito rimane in carcere

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo di un uomo di 56 anni, accusato di aver accoltellato in strada l'ex moglie di 51 anni nel quartiere di Picanello, a Catania, giovedì scorso. L’uomo, che rimane in carcere, è stato fermato subito dopo l’aggressione. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La donna, gravemente ferita, raggiunta da una dozzina di fendenti, è ancora ricoverata alla clinica Morgagni di Pedara in prognosi riservata Resta in carcere l'uomo di 56 anni accusato di avere accoltellato in strada, nel quartiere catanese di Picanello, giovedì scorso, l'ex moglie di 51 anni. La donna, gravemente ferita, raggiunta da una dozzina di fendenti, è ancora ricoverata alla clinica Morgagni di Pedara in prognosi riservata. Il gip Pietro Currò, come riporta Agi, ha accolto la richiesta della procura emettendo per il 56enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato femminicidio aggravato. L'uomo,... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Femminicidio di Daniela Zinnanti, l’ex compagno confessa due volte: il gip convalida il fermo in carcereSantino Bonfiglio, 67 anni, reo confesso del femminicidio di Daniela Zinnanti, resta in carcere.

Tentato femminicidio a Picanello, il marito della donna accoltellata ha confessatoHa confessato durante l'interrogatorio con la sostituta procuratrice Emilia Rapisarda, nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di...

Temi più discussi: Perché hai postato quella foto?, geloso dei social la accoltella e tenta di investirla; Lite per gelosia degenera in violenza: accoltella la fidanzata e la rapina dei suoi stessi regali. Arrestato dalla Polizia di Stato a Casal Bruciato. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Roma: lite per gelosia degenera in violenza, accoltella la fidanzata e la rapina, arrestato.

Donna accoltellata a Catania, gip convalida fermo per tentato femminicidioResta in carcere il 56enne accusato di avere inferto, il 2 aprile scorso a Catania, 12 coltellate all'ex moglie di 51 anni, che è ancora ricoverata nella clinica Morgagni di Pedara con la prognosi ris ... ansa.it

Convalidato il fermo per Giovanni Platania: l’indagato per tentato femminicidio risponde al GIPTentato femminicidio a Picanello, l’aggressore davanti al GIP: «Confermo quanto detto ai magistrati». Giovanni Platania ribadisce la versione della lite per la figlia, ma la tesi dell’incontro casuale ... cataniaoggi.it

Sono stazionarie le condizioni della donna di 51 anni accoltellata a Picanello dall’ex marito giovedì sera #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com facebook

Catania: arrestato l'ex marito della donna accoltellata. Lei viva per miracolo di Valentina Iannicelli x.com