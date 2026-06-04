Strage braccianti davanti al gip i due fermati
Due uomini pakistani, fermati per la strage di quattro braccianti nel Cosentino, sono comparsi davanti al gip e hanno scelto di non rispondere. Sono indagati per omicidio plurimo e aggravato. I loro avvocati hanno dichiarato che non intendono fornire dichiarazioni. La procura ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità dell’accaduto. La scena del crimine si trova in un’area rurale della regione. La polizia sta proseguendo con le verifiche e gli approfondimenti.
La strage di Amendolara. I due pakistani indagati per l’omicidio plurimo e aggravato dei quattro braccianti nel Cosentino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Servizio di Amelia Cartia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Strage braccianti, davanti al gip i due fermati
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