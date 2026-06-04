Braccianti bruciati vivi i fermati davanti al gip | il mistero del movente

Due uomini di 31 anni sono stati portati davanti al gip a Castrovillari, nell’ambito dell’inchiesta sui braccianti bruciati vivi. Gli investigatori stanno esaminando il movente, i rapporti economici e le condizioni di lavoro. L’udienza si è svolta in tribunale e i fermati sono stati ascoltati. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Cosenza - Al Tribunale di Castrovillari l’udienza sui due trentunenni fermati: gli investigatori lavorano su movente, rapporti economici e contesto lavorativo. Sono comparsi davanti al gip di Castrovillari Safeer Ahmed e Ali Raza, entrambi 31enni di nazionalità pachistana, fermati nell’ambito dell’inchiesta sulla strage dei braccianti avvenuta ad Amendolara, in provincia di Cosenza. I due sono accusati, allo stato degli atti, in relazione alla morte di quattro lavoratori migranti, trovati carbonizzati all’interno di un minivan nell’area di servizio lungo la Statale 106. Le vittime sono state identificate come Waseem Khan, 29 anni, pachistano, e i cittadini afghani Amin Fazal Khogjani, 28 anni, Safi Iayjad, 27 anni, e Ullah Ismat Qiemi, 19 anni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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