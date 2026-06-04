Una tragedia si è consumata in un alloggio dove i braccianti vivevano ammassati e in condizioni insostenibili. Secondo gli investigatori, la tensione accumulata tra i presenti sarebbe degenerata, portando all’uccisione di alcune persone. Il movente dell’omicidio è stato definito “choc” e riguarda il motivo per cui sono state uccise. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Vivevano ammassati in una stanza, in condizioni che avrebbero definito insostenibili. Una situazione di forte tensione che, secondo gli investigatori, sarebbe degenerata fino a trasformarsi in una tragedia. Dietro il duplice omicidio avvenuto ad Amendolara emergono ora dettagli che delineano un contesto di convivenza difficile e conflitti mai risolti. Le vittime, entrambe impiegate come braccianti agricoli, avrebbero manifestato il proprio malcontento per le condizioni dell’alloggio condiviso con numerosi altri lavoratori. Una protesta che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe innescato la violenta escalation culminata nel delitto. A fare... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage braccianti Amendolara, il movente choc: “Perché li hanno uccisi”

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Braccianti uccisi ad Amendolara, Borrelli: Un fatto disumano dalle dinamiche agghiaccianti

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