In un procedimento giudiziario che aveva attirato molta attenzione, la figlia di un imputato coinvolto nella strage di Altavilla Milicia è stata assolta in appello. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, aprendo nuovamente il dibattito sulla responsabilità e le accuse legate all’evento che nel passato aveva provocato grande scalpore. La sentenza definitiva ha determinato l’assoluzione dell’imputata, chiudendo così il capitolo processuale.

Perché la figlia di Barreca è stata assolta per la strage di Altavilla?. Una decisione destinata a far discutere e a riaprire ferite mai chiuse. La ragazza sopravvissuta alla strage di Altavilla Milicia, condannata in primo grado a oltre 12 anni, è stata assolta in appello. Secondo i giudici, non può essere ritenuta responsabile degli omicidi perché non era in grado di autodeterminarsi nel contesto in cui è maturato il massacro. Una valutazione che cambia completamente la prospettiva su uno dei casi più sconvolgenti degli ultimi anni. La strage: cosa accadde nella villetta dell’orrore. Tra l’8 e l’11 febbraio 2024, in una casa alla periferia di Altavilla, si consumò una tragedia che ancora oggi appare difficile da comprendere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Strage di Altavilla Milicia, la svolta choc: la figlia assolta in appello

Articoli correlati

Leggi anche: Strage di Altavilla Milicia, la figlia assolta in appello dopo una condanna a 12 anni

Strage di Altavilla, partecipò a torture e omicidio di madre e fratelli: figlia assolta in appelloAveva 17 anni quando due anni fa si consumò la strage di Altavilla, in provincia di Palermo, al culmine di una escalation dell'orrore tra riti...

Una raccolta di contenuti su Strage di Altavilla Milicia la svolta...

Temi più discussi: Strage Altavilla, Miriam Barreca assolta: Incapace di intendere e di opporsi al padre; Strage di Altavilla, figlia assolta in appello 'temporaneamente incapace'; Strage di Altavilla, incapace di intendere e di volere: assolta in Appello Miriam Barreca; Strage di Altavilla: assolta la figlia di Barreca, era incapace di intendere.

Strage Altavilla, partecipò alle torture su madre e fratelli: assolta perché temporaneamente incapaceÈ stata assolta dall'accusa di avere partecipato insieme con il padre alle sevizie sui fratellini e sulla madre ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. La giovane, oggi ventenne, avrebbe ucciso ... fanpage.it

Strage di Altavilla, assolta la figlia di Barreca: andrà in una comunitàPALERMO – La Corte di appello ribalta il verdetto e assolve Miriam Barreca, condannata per la strage di Altavilla Milicia in cui furono barbaramente torturati e ucciso la madre e i due fratelli. Aveva ... livesicilia.it

Strage di Altavilla, partecipò a torture e omicidio di mamma e fratelli: assolta. La madre fu picchiata e uccisa, il corpo bruciato e seppellito in una fossa nel terreno alle spalle della casa; al piccolo Emanuel, legato al letto, fu spinto in gola un phon acceso che av facebook

Strage di Altavilla Milicia. Assolta perché temporaneamente incapace di intendere e volere e dunque non imputabile la figlia di Giovanni Barreca. Era stata condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi. Il commento di Milo Infante x.com