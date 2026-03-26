La Corte d’appello ha assolto la giovane donna coinvolta nel caso di Altavilla Milicia, dopo aver annullato la condanna a 12 anni e otto mesi emessa in primo grado. La decisione si riferisce a un procedimento con rito minorile, nel quale la donna, allora minorenne, era stata giudicata colpevole. Ora, con il processo di secondo grado concluso, è stata pronunciata l’assoluzione.

Assolta. Miriam, la figlia di Giovanni Barreca, minorenne all’epoca dei fatti e oggi ventenne, è stata assolta dalla Corte d’appello che, al termine del processo celebrato con il rito minorile, ha ribaltato il giudizio di primo grado, dove era stata condannata a dodici anni e otto mesi. I giudici hanno riconosciuto che la ragazza non è imputabile per la strage di Altavilla Milicia in cui, nel febbraio del 2024, furono uccisi la madre Antonella Salamone e i fratelli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni. Applicata la formula prevista dall’articolo 530 del codice penale, accogliendo così il ricorso della difesa. Per la giovane è stato previsto un inserimento in una struttura protetta fuori dalla Sicilia, con un percorso seguito da educatori e specialisti, destinato a essere periodicamente rivalutato fino al ritorno in libertà. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Strage di Altavilla Milicia, la figlia assolta in appello dopo una condanna a 12 anni

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