Strade provinciali Scopino replica al sindaco Di Clemente | Appalto già assegnato presto al via gli interventi

Notizia in breve

La Provincia di Chieti ha confermato che l’appalto per la manutenzione delle strade provinciali all’interno del comune è stato già assegnato. I lavori sono previsti per partire a breve, in risposta alle richieste del sindaco di San Giovanni Teatino. La replica arriva dopo le richieste di intervento sulla condizione delle strade provinciali, che ora saranno oggetto di interventi imminenti.