Strade provinciali Scopino replica al sindaco Di Clemente | Appalto già assegnato presto al via gli interventi
La Provincia di Chieti ha confermato che l’appalto per la manutenzione delle strade provinciali all’interno del comune è stato già assegnato. I lavori sono previsti per partire a breve, in risposta alle richieste del sindaco di San Giovanni Teatino. La replica arriva dopo le richieste di intervento sulla condizione delle strade provinciali, che ora saranno oggetto di interventi imminenti.
Arriva dalla Provincia di Chieti la replica alle richieste avanzate dal sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, sulla manutenzione delle strade provinciali che attraversano il territorio comunale.A intervenire è Arturo Scopino, consigliere provinciale delegato alla programmazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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