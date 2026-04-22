Emergenza posidonia a Porto Palo il sindaco Clemente resta in presidio e attende gli interventi

A Porto Palo, l’accumulo di posidonia ha causato problemi all’infrastruttura locale, portando l’amministrazione comunale a mantenere un presidio costante sul territorio. Il sindaco si trova sul posto e attende gli interventi necessari per risolvere la situazione. La presenza di questa pianta marina, che si è accumulata lungo la spiaggia, è al centro delle preoccupazioni dell’amministrazione. La gestione dell’emergenza è ancora in fase di definizione.

La situazione a Porto Palo resta al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale di Menfi, alle prese con l’accumulo di posidonia che sta limitando l'infrastruttura. Il sindaco Vito Clemente ha deciso di mantenere un presidio costante nell’area, in attesa che si concretizzino gli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Menfi e l'invasione della posidonia, Catanzaro sostiene il sindaco Clemente: "Dalla Regione risposte, non promesse"“Desidero esprimere la mia piena solidarietà al sindaco di Menfi, Vito Clemente, che da giorni presidia l’area portuale di Porto Palo per richiamare... Porto Palo di Menfi, avviato l’iter per la rimozione della posidonia dal litoraleLa deputata La Rocca Ruvolo: “La Regione ha preso in carico la richiesta del Comune, Schifani seguirà la vicenda personalmente” La presidenza della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Posidonia a Porto Palo. Al via i primi lavori, ma il presidio va avanti. Ieri sopralluogo tecnico; Posidonia, sopralluogo dei tecnici della Regione. Il sindaco continua la protesta - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; Emergenza posidonia a Porto Palo, prosegue la protesta del sindaco Clemente. Emergenza posidonia a Porto Palo, il sindaco Clemente resta in presidio e attende gli interventiDalla Regione assicurazioni sull’avvio immediato della procedura in somma urgenza per liberare l’area e ripristinare sicurezza e operatività dello scalo ... agrigentonotizie.it Menfi, rimozione posidonia: Clemente prosegue presidio a Porto PaloA margine di un incontro l’Amministrazione Comunale ha ricevuto precise assicurazioni circa l’immediato avvio del procedimento amministrativo in regime di somma urgenza ... grandangoloagrigento.it 22.04.2026 (893) MENFI - Posidonia Porto Palo, vertice alla Regione: rassicurazioni sui lavori. Il sindaco continua il presidio Oggi, mercoledì 22 aprile, il sindaco Vito Clemente ha partecipato a un vertice a Palermo con i dirigenti del Dipartimento Regionale d - facebook.com facebook