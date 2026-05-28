Sono stati approvati interventi sulle strade provinciali del Sannio per un totale di 1,7 milioni di euro. Il progetto riguarda lavori di manutenzione e miglioramento della rete stradale, con l’obiettivo di rendere più sicure e percorribili le vie di collegamento. La Provincia ha annunciato l’avvio delle opere, che interesseranno diverse arterie, senza specificare le date di inizio o conclusione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, comunica che il Settore competente della Provincia, diretto dall’arch. Giancarlo Corsano, ha proceduto oggi all’aggiudicazione provvisoria di alcune gare d’appalto per lavori sulle strade provinciali del territorio sannita. Attualmente sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di legge da parte delle ditte risultate vincitrici, passaggio necessario per la definitiva aggiudicazione e la successiva sottoscrizione dei contratti. Gli interventi programmati mobilitano risorse finanziarie per circa 1,7 milioni di euro e riguardano opere di manutenzione, messa in sicurezza e risanamento del piano viabile in diversi comparti della provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Strade provinciali, via libera a lavori per 1,7 milioni di euro: ecco tutti gli interventi nel Sannio

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Strade provinciali, via libera al piano triennale di manutenzioni da 19 milioni

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