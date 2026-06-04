Un’altra inchiesta si conclude senza contestazioni penali per Stefano Stracciari, ex medico e chirurgo estetico. Tuttavia, è stato avviato un nuovo procedimento giudiziario per presunte lesioni. L’indagine riguarda le pratiche svolte durante l’attività professionale e si aggiunge alle vicende giudiziarie già conosciute. Nessuna imputazione è stata ancora formalizzata. Il procedimento continuerà nelle forme previste dalla legge.

Altro processo in vista per Stefano Stracciari, più noto ormai anche come ’ dottor Silicone ’. Il pm di Bologna, Luca Venturi, ha chiuso infatti le indagini (atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio) nei confronti di Stefano Stracciari, 69 anni, ex medico e chirurgo estetico radiato dall’Ordine, già coinvolto in diverse vicende giudiziarie, accusato di lesioni colpose, utilizzo di medicinali guasti e imperfetti e introduzione nello Stato di dispositivi medici falsificati. E ora si va verso il rinvio a giudizio. Nella vicenda sarebbero almeno quattro le persone offese, tutti ex pazienti ai quali avrebbe provocato danni.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stracciari, chiusa un’altra inchiesta. L’ex medico e chirurgo estetico verso un nuovo processo per lesioni

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