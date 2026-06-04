Stracciari chiusa un’altra inchiesta L’ex medico e chirurgo estetico verso un nuovo processo per lesioni

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’altra inchiesta si conclude senza contestazioni penali per Stefano Stracciari, ex medico e chirurgo estetico. Tuttavia, è stato avviato un nuovo procedimento giudiziario per presunte lesioni. L’indagine riguarda le pratiche svolte durante l’attività professionale e si aggiunge alle vicende giudiziarie già conosciute. Nessuna imputazione è stata ancora formalizzata. Il procedimento continuerà nelle forme previste dalla legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Altro processo in vista per Stefano Stracciari, più noto ormai anche come ’ dottor Silicone ’. Il pm di Bologna, Luca Venturi, ha chiuso infatti le indagini (atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio) nei confronti di Stefano Stracciari, 69 anni, ex medico e chirurgo estetico radiato dall’Ordine, già coinvolto in diverse vicende giudiziarie, accusato di lesioni colpose, utilizzo di medicinali guasti e imperfetti e introduzione nello Stato di dispositivi medici falsificati. E ora si va verso il rinvio a giudizio. Nella vicenda sarebbero almeno quattro le persone offese, tutti ex pazienti ai quali avrebbe provocato danni.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

stracciari chiusa un8217altra inchiesta l8217ex medico e chirurgo estetico verso un nuovo processo per lesioni
© Ilrestodelcarlino.it - Stracciari, chiusa un’altra inchiesta. L’ex medico e chirurgo estetico verso un nuovo processo per lesioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Michela Andretta morta in clinica a Roma: a processo un chirurgo, l'anestetista e un altro medicoTre medici sono stati rinviati a giudizio in relazione alla morte di una giovane estetista di 28 anni avvenuta in una clinica di Roma.

L’ex chirurgo Stracciari si difende in aula: “Mi facevano causa per l’assicurazione”È iniziato il processo a carico di un ex medico chirurgo estetico, radiato dall’Ordine dei medici, di 69 anni.

Temi più discussi: Stracciari, chiusa un’altra inchiesta. L’ex medico e chirurgo estetico verso un nuovo processo per lesioni; 'Danni estetici e medicinali guasti', chiusa un'altra indagine su ex medico; Stefano Stracciari, ancora guai per il dottor Silicone: verso un nuovo processo a Bologna per le lesioni alle sue pazienti.

stracciari chiusa un altra'Danni estetici e medicinali guasti', chiusa un'altra indagine su ex medicoIl pm di Bologna, Luca Venturi, ha chiuso le indagini (atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio) nei confronti di Stefano Stracciari, ex medico e chirurgo estetico radiato dall'O ... ansa.it

Stracciari, la difesa del dottor silicone: Le pazienti lo usano e accusano me per l’assicurazioneAlcune pazienti si sono fatte ingolosire dall'assicurazione e mi hanno fatto causa. Si è difeso così, durante il suo interrogatorio in Tribunale a Bologna, Stefano Stracciari, 69 anni, ex medico e ... bologna.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web