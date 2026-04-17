Michela Andretta morta in clinica a Roma | a processo un chirurgo l' anestetista e un altro medico
Tre medici sono stati rinviati a giudizio in relazione alla morte di una giovane estetista di 28 anni avvenuta in una clinica di Roma. La donna aveva subito un intervento all'orecchio presso la struttura sulla Prenestina e, poco dopo, aveva perso la vita. La vicenda riguarda un chirurgo, un anestetista e un altro medico coinvolti nell’assistenza durante l’intervento. La vicenda è ora all’esame della magistratura.
Tre medici andranno a processo per la morte di Michela Andretta, l'estetista 28enne di Acilia morta dopo un intervento all'orecchio nella clinica ‘Fabia Mater’ sulla Prenestina. Il rinvio a giudizio riguarda l'anestesista Ksenia Trembiskaya, il chirurgo Francesco Stillo, che ha effettuato.🔗 Leggi su Romatoday.it
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