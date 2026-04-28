L’ex chirurgo Stracciari si difende in aula | Mi facevano causa per l’assicurazione

È iniziato il processo a carico di un ex medico chirurgo estetico, radiato dall’Ordine dei medici, di 69 anni. L’uomo si è difeso in aula affermando che le cause legali a suo carico erano dovute a questioni assicurative. La vicenda giudiziaria coinvolge l’ex professionista, che si trova di fronte a un procedimento legale ancora in corso.

È iniziato il processo per Stefano Stracciari, 69 anni, ex medico chirurgo estetico radiato dall’Ordine dei medici. Stracciari è accusato di aver sfigurato una donna di 45 anni che si era rivolta a lui per un intervento estetico agli zigomi. Per l’accusa, all’interno del suo studio di Pianoro.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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