Le forze di polizia hanno ricostruito l’intero percorso dei migranti analizzando i dati contenuti nei telefoni sequestrati. Le immagini, le chat e le coordinate GPS trovate nei dispositivi hanno permesso di tracciare le rotte balcaniche seguite. Le prove digitali sono state decisive per seguire i movimenti e le tappe del viaggio, contribuendo a smantellare le reti di passaggio illegale.

Come hanno fatto i militari a ricostruire l'intero percorso dei migranti?. Quali prove sono state trovate all'interno dei telefoni cellulari sequestrati?. Chi sono i passeggeri che risultavano già regolarmente presenti in Italia?. Quali misure ha disposto il giudice per il conducente dell'auto?.? In Breve Analisi cellulari ricostruisce spostamenti lungo la rotta balcanica tra Slovenia e Italia.. Conducente arrestato con divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia e sequestro auto.. Due passeggeri regolari denunciati e tre pakistani indirizzati alla Questura di Udine.. Collaborazione tra Guardia di Finanza di Udine e Commissariato di Cividale del Friuli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop al passeur: Gdf traccia la rotta balcanica tramite i cellulari

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