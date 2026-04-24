Ancora cinesi sulla rotta balcanica | passeur in manette è il secondo in pochi giorni

Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia della polizia di Stato ha fermato un'auto sospetta a Visogliano. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che trasportava cittadini cinesi, coinvolti in un tentativo di attraversamento illecito dei confini. Questa è la seconda operazione in pochi giorni contro passatori sulla rotta balcanica, con i due uomini arrestati mentre cercavano di far passare persone in maniera clandestina.

Preso, ancora una volta, con le mani nel sacco – o meglio, con i cinesi in auto. È successo a Visogliano nel primo pomeriggio di ieri, 23 aprile, quando una volante della polizia di Stato del commissariato di Duino Aurisina ha intercettato un'auto sospetta per un controllo non lontano dal.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Ancora ucraini lungo la rotta balcanica: giovane passeur arrestato, guidava un'auto tedesca Ancora trafficanti lungo la rotta balcanica: fermato un quarantacinquenne, trasportava cinque migrantiI fatti sono avvenuti nella zona di Materija, in Slovenia, nel primo pomeriggio di ieri 4 marzo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Air China: decollerà il 13 giugno la nuova rotta da Milano Malpensa per Pechino Daxing; Il panama di Borsalino fa rotta su Shanghai con 4 outlet entro l'anno; Hormuz, il caso della Touska, così gli Usa hanno intrappolato la nave iraniana: la strategia tra controllo remoto e intelligence congiunta; Cassino nei piani di Dongfeng: Stellantis apre ai cinesi per salvare gli impianti. Ancora cinesi sulla rotta balcanica: passeur in manette, è il secondo in pochi giorniTrasportava quattro persone in auto quando è stato fermato a Visogliano dalla polizia di Stato. Non si ferma il traffico dalla Repubblica popolare, che ha conosciuto un recente boom rivelandosi reddit ... triesteprima.it La rotta thailandese di Putin: così la Russia importa droni cinesiC’è una nuova rotta commerciale che unisce idealmente Cina e Russia. È quella che passa attraverso la Thailandia, Paese diventato un hub cruciale per il trasferimento di droni cinesi verso Mosca, e ... ilgiornale.it Boom delle esportazioni solari cinesi... L'impatto della guerra all'Iran x.com Toyota domina nelle ibride, ma l'arrivo dei colossi cinesi nel settore con modelli più efficienti preoccupa il brand giapponese. https://auto.everyeye.it/notizie/toyota-rischia-grosso-cina-arrivano-full-hybrid-consumano-met-871591.htmlutm_medium=Social&ut - facebook.com facebook