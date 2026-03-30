Nella notte di oggi, un giovane ucraino è stato arrestato a Hrvatini, alle spalle di Muggia, mentre guidava un’auto tedesca. L’uomo è coinvolto in un’operazione contro trafficanti di esseri umani lungo la rotta balcanica. Questo è l’ultimo di una serie di fermo di persone di nazionalità ucraina effettuati in questa zona.

Ennesimo arresto di trafficanti provenienti dall'Ucraina. Il fermo è avvenuto a Hrvatini, alle spalle di Muggia Non si fermano gli arresti di trafficanti di nazionalità ucraina lungo la rotta balcanica. L'ultimo fermo in ordine di tempo è andato in scena nella notte di oggi a Hrvatini, alle spalle di Muggia. All'1.25 la polizia slovena ha infatti fermato un ucraino di 36 anni mentre si trovava alla guida di una Mazda immatricolata in Germania. Durante i controlli di rito gli agenti della questura di Capodistria hanno trovato altri tre cittadini di nazionalità turca. Allo stato delle cose la polizia slovena non ha diffuso informazioni relative a possibili richieste di protezione da parte del trio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Ancora ucraini lungo la rotta balcanica: giovane passeur arrestato, guidava un'auto tedesca

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