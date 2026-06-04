Stoccolma è ancora Stoccolma

Da panorama.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stoccolma non ha chiuso durante la pandemia e mantiene il suo fascino, anche se bisogna allontanarsi dai luoghi più frequentati per scoprire le sue bellezze meno note. La città offre ancora spazi e attrazioni che richiedono una visita più approfondita, lontano dai percorsi più turistici.

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La città che non ha chiuso nemmeno durante la pandemia rimane una straordinaria scoperta. A patto di evitare i soliti luoghi e andare a cercare le sue meraviglie nascoste. Eccole. 🔗 Leggi su Panorama.it

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