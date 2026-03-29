Medico riminese a Stoccolma | il ritorno di Parini

Il sindaco di Rimini ha ricevuto il professor Paolo Parini nella residenza comunale. Parini, medico riminese, si trova attualmente a Stoccolma. L'incontro si è svolto nella sede istituzionale del municipio. Non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sull'evento o sui motivi della visita.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha accolto il professor Paolo Parini nella Residenza Comunale di Rimini. L’incontro si è svolto sabato mattina, segnando un momento di riconoscimento per un medico riminese che ha scelto di trasferirsi in Svezia. Parini, attivo a Rimini per trentacinque anni, ricopre ora ruoli chiave al Karolinska University Hospital di Stoccolma. L’evento non si limita alla sala del sindaco. Nel pomeriggio, i club Rotary ‘Rimini Riviera’ e ‘Rimini’ hanno organizzato un incontro pubblico presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. La discussione si concentra sulla prevenzione cardiovascolare, con la partecipazione della cardiologa Giovanna Di Giannuario dell’ospedale Infermi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medico riminese a Stoccolma: il ritorno di Parini Articoli correlati Ricevuto in Residenza Comunale il professor Paolo Parini, medico del Karolinska University Hospital di StoccolmaSabato mattina il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha incontrato in Residenza comunale il Prof. Trasferito in Svezia è al top mondiale per la prevenzione cardiovascolare, medico riminese fa ritorno in cittàRicerca, prevenzione e nuovi farmaci al centro dell’incontro con il professor Parini, medico riminese di fama mondiale. Aggiornamenti e notizie su Medico riminese Discussioni sull' argomento Ricevuto in Residenza Comunale il professor Paolo Parini, medico del Karolinska University Hospital di Stoccolma; Trasferito in Svezia è al top mondiale per la prevenzione cardiovascolare, medico riminese fa ritorno in città; Rimini, il luminare Paolo Parini ospite del Rotary: un incontro dedicato alla prevenzione cardiovascolare; Ricevuto in Residenza Comunale il professor Paolo Parini medico del Karolinska University Hospital di Stoccolma. Trasferito in Svezia è al top mondiale per la prevenzione cardiovascolare, medico riminese fa ritorno in città #Rimini - facebook.com facebook Educatori, medici e psicologi dalla Bulgaria a confronto con il modello riminese #Rimini #Attualita x.com