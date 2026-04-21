Ice Stoccolma | Svezia partner strategico dell’Italia

L’Italia e la Svezia mantengono rapporti commerciali consolidati, con un flusso costante di beni industriali, macchinari e prodotti tecnologici tra i due paesi. La collaborazione si riflette in scambi di merci che evidenziano un legame commerciale stabile e regolare, senza variazioni evidenti nelle cifre o nelle tipologie di scambio. Questi dati mostrano una relazione economica attiva e strutturata tra le due nazioni.

“Italia e Svezia intrattengono rapporti commerciali stabili, caratterizzati da un significativo scambio di beni industriali, macchinari e prodotti tecnologici. Stoccolma è un partner strategico dell’Italia anche sul fronte degli investimenti”. Così Nadia Svaluto Moreolo, direttrice Ice Stockholm office, su ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’. Nel 2025 – prosegue Svaluto Moreolo – “il valore dello scambio commerciale è stato superiore a 12 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2024, con un saldo attivo di circa 382 milioni di euro. Le esportazioni italiane – pari a circa 6,2 milioni di euro (+4%) – sono rappresentate da macchinari, medicinali e preparati farmaceutici, parti ed accessori per autoveicoli e motori, bevande, generatori e trasformatori elettici, articoli in materie plastiche.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ice Stoccolma: “Svezia partner strategico dell’Italia” Notizie correlate Svezia-Italia in bici: l’impresa epica di Tor da Reggio a StoccolmaTor, un professionista svedese di 56 anni specializzato in ingegneria, sta attraversando l’Europa in bicicletta partendo da Reggio Calabria per... Leggi anche: Africa, Minniti: "Sua stabilità cruciale per Italia e Europa, Kenya partner strategico"