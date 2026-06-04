Secondo il settimanale Oggi, Stefano De Martino avrebbe avuto un ruolo importante durante la crisi che ha portato al ricovero di Belen Rodriguez negli ultimi giorni. I dettagli sulla vicenda sono stati pubblicati nelle ultime ore, ma non sono stati forniti ulteriori chiarimenti o dichiarazioni ufficiali. La showgirl è stata ricoverata, e De Martino sarebbe stato vicino a lei durante questa fase, secondo quanto riportato.

Nuovi dettagli sulla difficile situazione vissuta da Belen Rodriguez negli ultimi giorni. Secondo le ricostruzioni pubblicate dal settimanale Oggi, Stefano De Martino avrebbe avuto un ruolo fondamentale durante la crisi che ha portato al ricovero della showgirl. Ecco cosa sarebbe accaduto, il supporto dell'ex marito e gli sviluppi che continuano a far discutere il mondo dello spettacolo italiano. Nonostante la loro storia d'amore sia terminata da tempo, il legame tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra andare ben oltre la fine del matrimonio. Le ultime indiscrezioni raccontano infatti di un gesto importante compiuto dal conduttore Rai nei confronti della sua ex moglie durante una situazione particolarmente delicata che avrebbe richiesto l'intervento dei soccorsi e il successivo ricovero della showgirl. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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© Gossipnews.tv - Stefano De Martino accanto a Belen Rodriguez nella crisi: il ruolo decisivo durante il ricovero e i retroscena emersi nelle ultime ore

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Stefano De Martino accanto a Belen Rodriguez in ospedale

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