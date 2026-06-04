Belen Rodriguez come sta | il ruolo di Stefano De Martino e dei genitori

Il 25 maggio, Belen Rodriguez è stata soccorsa nel suo appartamento a Milano e portata in ospedale in codice giallo. Sono passate quasi due settimane da quell’episodio. La showgirl è stata assistita da Stefano De Martino e dai genitori, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali.

Sono passate quasi due settimane da quel 25 maggio in cui Belen Rodriguez è stata soccorsa nel suo appartamento milanese e accompagnata in ospedale in codice giallo. Da allora sta lavorando per ritrovare il proprio equilibrio, lontano dai riflettori e supportata da una rete di affetti che, oggi più che mai, si è stretta intorno a lei. A confermarlo sono i suoi stessi profili social, dove negli ultimi giorni sono ricomparse alcune piccole tracce di normalità: una storia con la figlia Luna Marì, qualche scatto rassicurante, segnali timidi ma incoraggianti di una ripresa graduale. Come sta Belen Rodriguez: la vicinanza di Stefano De Martino. Sul tema, però, è il settimanale Oggi a fornire il quadro più dettagliato della situazione, raccontando chi l’ha supportata in questo periodo difficile. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Belén Rodriguez, le condizioni dopo il malore e il ruolo di Stefano De Martino accanto a lei

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