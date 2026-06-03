Suora guida contromano sull'autostrada Napoli-Salerno | stava ascoltando il Rosario in radio e non se n'era accorta

Notizia in breve

Una suora che stava ascoltando il Rosario in radio ha guidato contromano sull'autostrada Napoli-Salerno. Due poliziotti l'hanno intercettata e fermata prima che potesse causare incidenti. La religiosa non si era resa conto di aver percorso in senso contrario. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. La donna è stata soccorsa e portata in sicurezza. La polizia ha verificato che non ci fossero altre irregolarità nel suo stato o nel veicolo.