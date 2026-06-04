Stati Uniti al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere

Durante il Fantacampionato Mondiale negli Stati Uniti, sono stati annunciati i titolari e il rigorista, con alcune possibili sorprese tra i giocatori da scegliere. La formazione probabile include alcuni nomi noti, mentre si segnalano anche nuovi volti da monitorare. Le scelte sono state influenzate dalle ultime indicazioni tecniche e dalle prestazioni recenti, puntando su giocatori che potrebbero incidere significativamente nel torneo.

Gli occhi dell'America sono puntati su Mauricio Pochettino e i suoi 26 convocati. Per la seconda volta nella storia, infatti, gli Stati Uniti (insieme a Canada e Messico) ospitano i Mondiali. Un movimento, quello calcistico, che negli Usa è in grande crescita negli ultimi anni, con i tifosi a stelle e strisce che saranno dunque pronti a sostenere la loro Nazionale a gran voce. La selezione statunitense, come da tradizione per le nazioni organizzatrici, non ha dovuto affrontare un girone di qualificazione. Al Mondiale vero e proprio, invece, gli Usa sono inseriti nel girone D assieme a Australia, Paraguay e Turchia. Un girone equilibrato, in cui la squadra di Pochettino potrà giocarsi le sue chance di qualificazione alla fase a eliminazione diretta, cercando di sfruttare anche la spinta del pubblico di casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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