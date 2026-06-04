Startup | 920 milioni investiti dai business angel crescono i round

Nel primo trimestre, i business angel hanno investito circa 920 milioni di euro in startup italiane, segnando un aumento rispetto all’anno precedente. I round di finanziamento continuano a crescere, anche se si registrano cambiamenti nelle modalità di investimento. Dopo il calo dei micro-round, si osserva una preferenza crescente per operazioni in cordata, con più investitori che si uniscono per finanziare le startup. Le modalità di finanziamento stanno evolvendo, con una maggiore attenzione alle operazioni collettive.

Come cambiano le modalità di finanziamento dopo il crollo dei micro-round? Perché gli investitori preferiscono sempre più le operazioni in cordata? Quali settori tecnologici attirano la maggior parte dei nuovi capitali? Perché il capitale privato si concentra quasi esclusivamente nel Nord Italia??? In Breve Settori ICT (30%), alimentare (14%) e servizi finanziari (12%) guidano gli investimenti. L'81% delle operazioni avviene tramite cordate per mitigare i rischi finanziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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