Nel primo trimestre del 2026, il settore del venture capital in Italia ha registrato investimenti per un totale di 367 milioni di euro distribuiti in 53 round di finanziamento. Questi dati rappresentano una panoramica dell’attuale attività di investitori e startup italiane, evidenziando un quadro di operazioni finanziarie in corso nel settore. La somma totale e il numero di round indicano una certa dinamica nel panorama degli investimenti nel paese.

Il primo trimestre 202 6 fotografa un ecosistema italiano del v enture capital in forma apparentemente contraddittoria: 53 round chiusi (il dato più basso degli ultimi cinque anni) ma 367 milioni di euro investiti, in linea con la media trimestrale degli ultimi tre anni sia includendo che escludendo i mega round. È la fotografia dell’Osservatorio Trimestrale realizzato da Growth Capital in collaborazione con Italian Tech Alliance, presentato a Milano al Palazzo delle Stelline. La distribuzione per stadio rivela un mercato che matura: le operazioni early stage (pre-seed e seed) rappresentano il 58% dei round ma assorbono solo l’8% dei capitali, mentre i round Serie A e B+ concentrano circa un terzo delle operazioni e quasi il 90% degli investimenti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Venture capital in Italia, nel primo trimestre 367 milioni investiti in 53 round

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