Le magie di Nico Paz, l’estro di Baturina, la solidità di Ramon, il gioco spumeggiante di Fabregas. Tutti incantati dal Como quarto in classifica. Il Como, però, non è solo una squadra di calcio. E il progetto della famiglia Hartono non si limita a pescare i migliori talenti con il pallone tra i piedi. L’idea, che ha preso definitivamente corpo l’anno scorso con l’approdo in Serie A, è costruire un ecosistema che parta chiaramente dal campo - il core business di qualsiasi club - per poi ramificarsi in molteplici direzioni, tutte interconnesse. D’altronde, lo sport è un settore trasversale dal punto di vista industriale e il lago di Como, con i suoi 5 milioni di visitatori annui, è l’ambiente perfetto per sperimentare un modello alternativo di business calcistico, senza le pressioni di una grande piazza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dai negozi al digitale, 55 milioni investiti: perché il Como non è solo una squadra di calcio

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