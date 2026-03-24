Dai negozi al digitale 55 milioni investiti | perché il Como non è solo una squadra di calcio
Le magie di Nico Paz, l’estro di Baturina, la solidità di Ramon, il gioco spumeggiante di Fabregas. Tutti incantati dal Como quarto in classifica. Il Como, però, non è solo una squadra di calcio. E il progetto della famiglia Hartono non si limita a pescare i migliori talenti con il pallone tra i piedi. L’idea, che ha preso definitivamente corpo l’anno scorso con l’approdo in Serie A, è costruire un ecosistema che parta chiaramente dal campo - il core business di qualsiasi club - per poi ramificarsi in molteplici direzioni, tutte interconnesse. D’altronde, lo sport è un settore trasversale dal punto di vista industriale e il lago di Como, con i suoi 5 milioni di visitatori annui, è l’ambiente perfetto per sperimentare un modello alternativo di business calcistico, senza le pressioni di una grande piazza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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