‘Stanze di tregua’ apre la mostra che si traduce in un itinerario visivo di ricostruzione storica
Da domenica 7, il Museo di San Bartolomeo in Bosco apre la mostra fotografica ‘Stanze di tregua’, curata dal fotografo Nicola Maccagnani. L’esposizione presenta un itinerario visivo che ricostruisce momenti storici legati a periodi di pace e tregua. La mostra rimarrà aperta durante l’estate, mantenendo gli orari abituali di apertura: dal martedì al fine settimana.
A partire da domenica 7 sarà visitabile al Maf di San Bartolomeo in Bosco la mostra fotografica ‘Stanze di tregua’, a cura del fotografo Nicola Maccagnani, che accompagnerà i visitatori nel periodo estivo, durante il quale il museo manterrà comunque gli usuali orari di apertura: dal martedì al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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