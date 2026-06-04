‘Stanze di tregua’ apre la mostra che si traduce in un itinerario visivo di ricostruzione storica

Da ferraratoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da domenica 7, il Museo di San Bartolomeo in Bosco apre la mostra fotografica ‘Stanze di tregua’, curata dal fotografo Nicola Maccagnani. L’esposizione presenta un itinerario visivo che ricostruisce momenti storici legati a periodi di pace e tregua. La mostra rimarrà aperta durante l’estate, mantenendo gli orari abituali di apertura: dal martedì al fine settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A partire da domenica 7 sarà visitabile al Maf di San Bartolomeo in Bosco la mostra fotografica ‘Stanze di tregua’, a cura del fotografo Nicola Maccagnani, che accompagnerà i visitatori nel periodo estivo, durante il quale il museo manterrà comunque gli usuali orari di apertura: dal martedì al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Light Gate - A Paranormal/UFO Discussion with Michelle Desrochers

Video The Light Gate - A Paranormal/UFO Discussion with Michelle Desrochers

Notizie e thread social correlati

Appia Regina Viarum, un itinerario visivo al Parco archeologico di MinturnoDal 6 giugno all’11 ottobre 2026, il Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando ospiterà la mostra “Antichi Passi” dedicata all’Appia...

Leggi anche: "Arrigo Bugiani e i libretti di Mal’Aria", si apre la mostra che omaggia l'intellettuale maremmano

Argomenti più discussi: L’oroscopo di giugno in chiave design: è il momento di sperimentare cambi di scena in casa; I 100 anni di Elisabetta, re Carlo apre per la prima volta al pubblico le stanze private della regina; La stanza della morte: Federico e l’illusione degli incontri protetti - POP; Ebola Bundibugyo in Congo: la tregua sanitaria richiesta dall’Oms diventa il punto operativo della risposta.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web