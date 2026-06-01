Appia Regina Viarum un itinerario visivo al Parco archeologico di Minturno
Dal 6 giugno all’11 ottobre 2026, il Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando ospiterà la mostra “Antichi Passi” dedicata all’Appia Regina Viarum. L’esposizione presenta fotografie e materiali visivi che illustrano il tracciato storico dell’antica strada romana. La mostra sarà aperta al pubblico per oltre tre anni.
Il Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando ospiterà, dal 6 giugno all’11 ottobre 2026, “Antichi Passi. L’Appia, Regina Viarum, nel suo cammino romano”, un itinerario visivo dedicato alla Via Appia e al suo paesaggio nel tratto che attraversa il territorio di Roma. L’inaugurazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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