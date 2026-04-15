Arrigo Bugiani e i libretti di Mal’Aria si apre la mostra che omaggia l' intellettuale maremmano

Venerdì 17 aprile alle 17.30 si terrà l’inaugurazione della mostra documentaria presso la Biblioteca Malatestiana, dedicata a Arrigo Bugiani e ai libretti di Mal’Aria. La rassegna presenta materiali e pubblicazioni legate all’opera dell’intellettuale maremmano, offrendo un approfondimento sulla sua attività e sul suo contributo alla cultura locale. L’iniziativa resterà aperta al pubblico per un periodo di tempo determinato.

Venerdì 17 aprile, alle ore 17.30, si inaugura alla Biblioteca Malatestiana la mostra documentaria "Arrigo Bugiani e i libretti di Mal’Aria. L’avventura editoriale di un uomo angelico2 a cura di Pasquale Di Palmo. L’esposizione sarà allestita nella Sala Piana e resterà visitabile fino al 2 giugno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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