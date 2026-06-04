Un individuo è stato arrestato con l'accusa di stalking. Secondo le indagini, avrebbe perseguitato ripetutamente una persona, creando un clima di paura e ansia. Le autorità hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare, che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.

Ci sono ferite che non sanguinano e che, proprio per questo, rischiano di passare inosservate. Non lasciano segni evidenti sulla pelle, ma scavano lentamente nella mente, nelle emozioni e nella vita quotidiana di chi le subisce. Lo stalking appartiene a questa categoria di violenze silenziose. È una forma di persecuzione che si insinua gradualmente nell'esistenza della vittima, alterandone le abitudini, compromettendone la serenità e trasformando gesti ordinari in occasioni di ansia e paura. Per molto tempo il fenomeno è stato sottovalutato o interpretato come una semplice manifestazione di gelosia, un amore non corrisposto o un corteggiamento eccessivamente insistente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stalking, quando la paura entra nella vita e trasforma la libertà in una prigione invisibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Steve Falls But Something Darker Awakens

Notizie e thread social correlati

Gocce di paura: la prigione invisibile tra i vicoli della psicheIn un'indagine che esplora le dinamiche della mente, si analizzano casi in cui una donna ipotizza la scomparsa come soluzione per allontanarsi da una...

Referendum, Silvia Truzzi cita i padri costituenti: “Quando la politica entra nella giustizia, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini sono in pericolo”Durante un intervento, una rappresentante ha ricordato le parole dei padri costituenti, evidenziando che quando la politica si inserisce nella...

Temi più discussi: Paura sotto casa dell’ex: ad Artogne arrestato 58enne per stalking; Stato di ansia e paura per gli abusi: le accuse all'ex primario; I post offensivi su Facebook sono considerati stalking?; Minaccia la ex nonostante il braccialetto elettronico: Se devo andare in carcere per te ci vado.

Stalking, quando la paura entra nella vita e trasforma la libertà in una prigione invisibileCi sono ferite che non sanguinano e che, proprio per questo, rischiano di passare inosservate. Non lasciano segni evidenti sulla pelle, ma scavano ... iltempo.it

Paura sotto casa dell’ex: ad Artogne arrestato 58enne per stalking x.com

Stalking e molestie: cosa può fare concretamente un investigatore privato e quando è il momento di agireIn Italia il reato di stalking — tecnicamente definito atti persecutori dall'art. 612-bis del Codice Penale — colpisce ogni anno centinaia di migliaia di persone. Messaggi ossessivi, pedinamenti, ... targatocn.it