Stalking quando la paura entra nella vita e trasforma la libertà in una prigione invisibile

Da iltempo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un individuo è stato arrestato con l'accusa di stalking. Secondo le indagini, avrebbe perseguitato ripetutamente una persona, creando un clima di paura e ansia. Le autorità hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare, che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.

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Ci sono ferite che non sanguinano e che, proprio per questo, rischiano di passare inosservate. Non lasciano segni evidenti sulla pelle, ma scavano lentamente nella mente, nelle emozioni e nella vita quotidiana di chi le subisce. Lo stalking appartiene a questa categoria di violenze silenziose. È una forma di persecuzione che si insinua gradualmente nell'esistenza della vittima, alterandone le abitudini, compromettendone la serenità e trasformando gesti ordinari in occasioni di ansia e paura. Per molto tempo il fenomeno è stato sottovalutato o interpretato come una semplice manifestazione di gelosia, un amore non corrisposto o un corteggiamento eccessivamente insistente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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