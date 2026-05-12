In un'indagine che esplora le dinamiche della mente, si analizzano casi in cui una donna ipotizza la scomparsa come soluzione per allontanarsi da una situazione difficile. Si approfondiscono inoltre le modalità con cui un ex partner può creare una sorta di prigione psicologica senza l’uso di barriere fisiche. La vicenda mette in luce le strategie di manipolazione e controllo che si sviluppano all’interno di relazioni complicate, spesso invisibili all’occhio esterno.

? Punti chiave Come può un ex compagno costruire una prigione senza sbarre?. Cosa spinge una donna a ipotizzare la scomparsa per liberarsi?. Perché la letteratura può trasformare il dolore privato in denuncia civile?. Dove si può partecipare al confronto tra Daniela Mazzoni e Anna Trivelli?.? In Breve Presentazione giovedì 14 maggio ore 17 presso biblioteca Beghi di Via del Canaletto 100.. Anna Trivelli dialoga con l'autrice nell'ambito della rassegna Autori del Golfo.. Ingresso gratuito per i cittadini fino al raggiungimento della capienza della sala.. Contatti disponibili al numero 0187 727885 o sul sito laspezia.it.. Giovedì 14 maggio alle ore 17 la biblioteca civica P.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gocce di paura: la prigione invisibile tra i vicoli della psiche

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