Durante un intervento, una rappresentante ha ricordato le parole dei padri costituenti, evidenziando che quando la politica si inserisce nella giustizia, si rischia di compromettere libertà e uguaglianza. Ha poi spiegato come il compromesso sull’elezione del Csm in assemblea costituente sia nato dall’esclusione di soluzioni considerate troppo estreme, come la dipendenza totale dal potere politico o l’autogoverno assoluto della magistratura.

“Il compromesso sul Csm in assemblea costituente parte dall’esclusione delle soluzioni istituzionali considerate estreme, la dipendenza dal potere politico da una parte e l’autogoverno completo della magistratura dall’altra. Durante i lavori il confronto è serrato. C’è però una preoccupazione che accomuna tutti i Costituenti ed è quella di rendere effettivo l’articolo 101: la giustizia è amministrata in nome del popolo, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. È una preoccupazione ben diversa da quella dei nuovi costituenti “. Così Silvia Truzzi, giornalista e storica firma del Fatto Quotidiano, dal palco della serata evento La Costituzione è NOstra, offre al pubblico uno scorcio storico sul perché votare No al Referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Silvia Truzzi cita i padri costituenti: “Quando la politica entra nella giustizia, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini sono in pericolo”

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