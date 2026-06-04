Stagione di spettacoli - Insieme con la musica 2026 - Voices in the wind a Marina di Pisa

Inizia il 21 Giugno 2026 la Stagione di Spettacoli di Voices in The Wind a Marina di Pisa "Insieme con la Musica 2026". Quest'anno Poli Opposti in musica, Viaggi musicali a 360 gradi, Ricordi della nostra Tv, Omaggio ai Cantautori Lucio Battisti e Fabrizio De' Andrè - Cantanti Rock e cantanti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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