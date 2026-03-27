Val di Sole gran finale di stagione sulla neve con musica party e spettacoli

In Val di Sole la stagione sciistica sta per terminare e l'area si prepara a concludere le attività con musica, eventi e spettacoli. Sono previsti vari momenti di intrattenimento per festeggiare la fine della stagione sulla neve. La zona si anima con diverse iniziative, coinvolgendo visitatori e appassionati di sport invernali. La chiusura delle piste si accompagna così a momenti di festa e intrattenimento pubblico.

La stagione sciistica si avvia alla conclusione e in Val di Sole il finale è tutt’altro che silenzioso. Tra dj set, spettacoli dal vivo e feste in quota, le piste si trasformano in veri e propri palcoscenici per un ultimo saluto all’inverno. Un calendario fitto di eventi accompagnerà sciatori e visitatori verso la primavera, tra musica, tradizione e panorami d’alta montagna. Il primo appuntamento è fissato per il 29 marzo a Daolasa, dove lo Spring Snow Party darà il via ai festeggiamenti. Nel piazzale della telecabina, dalle 15.30, spazio a musica e animazione con dj set e coreografie, in un’atmosfera pensata per coinvolgere giovani e famiglie. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Val di Sole, gran finale di stagione sulla neve con musica, party e spettacoli Articoli correlati Comicità, musica e narrazione: gli spettacoli della stagione 2026 di Stradanuova TeatroLa nuova stagione di Stradanuova Teatro Centrale, in programma da gennaio a maggio 2026, si apre con un cartellone vivace e trasversale che abbraccia... Un Posto Al Sole, Ipotetico Gran Finale: Il finale che rende giustizia a ogni personaggio!L'addio a Un posto al sole: il finale che i fan aspettano da anni Un'ultima puntata intensa e senza sconti: ecco come potrebbe finire davvero la... TWIN PEAKS - LA EXPLICACIÓN REAL (1/2): El Análisis Definitivo | [DOBLADO + VOSE] @TwinPerfect Tutti gli aggiornamenti su Val di Sole gran finale di stagione... Temi più discussi: Ruffinoni vince il primo SG della tappa del GPI Dicoflor di Pejo, miglior tempo per Gini; A Luca Ruffinoni il superG del Gran Premio Italia Dicoflor a Pejo. L’assoluta a Silvano Gini; OLTRE LA VETTA: IL NUOVO LUSSO ALPINO; Primavera in Val di Fassa: sci, sapori e divertimento vintage style. Mondiali MTB 2026: il programma in Val di SoleA Daolasa di Commezzadura 17 titoli mondiali in cinque discipline: apertura il 25 agosto, sabato la sfida Downhill sulla Black Snake e domenica il gran finale con il Cross-country Olimpico ... ladigetto.it MONDIALI MTB VAL DI SOLE. DAL 25 AL 30 AGOSTO SARANNO 17 I TITOLI IN PALIODal 25 al 30 agosto 2026, la Val di Sole tornerà ad ospitare i Campionati del Mondo di Mountain Bike per la quarta volta nella sua storia (2008, 2016 e 2021 i precedenti): una settimana iridata che ... tuttobiciweb.it VAL DI SOLE - facebook.com facebook