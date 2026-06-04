Il Teatro Brancaccio ha annunciato il cartellone per la stagione 20262027, con spettacoli di musical, prosa e concerti. La presentazione si è svolta questa mattina, rivelando i titoli principali e le date degli eventi. Tra le novità, diversi debutti e repliche di produzioni già note. La stagione si apre a ottobre e si conclude a giugno, con spettacoli programmati quasi ogni sera. La vendita dei biglietti è già iniziata online e nelle biglietterie ufficiali.

Cosa: Presentazione ufficiale del nuovo cartellone teatrale per la stagione 20262027, ricco di musical, prosa e grandi concerti. Dove e quando: Teatro Brancaccio di Roma; audizioni previste a giugno e appuntamenti speciali come il 10 ottobre all’Arena di Verona. Perché: Per scoprire in anteprima i titoli di punta, i cast rinnovati e le regie prestigiose che animeranno uno dei principali palcoscenici romani. I grandi musical e le nuove produzioni. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere una programmazione intensa per la stagione 20262027, unendo la tradizione del genere musical a debutti molto attesi. Tra le novità assolute spicca Raffaella – Il Musical, un progetto originale scritto e diretto da Luciano Cannito che omaggia la figura di Raffaella Carrà. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Stagione 2026/2027 al Teatro Brancaccio

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