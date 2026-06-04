Stabilizzazione di 577 docenti e più di 4mila assunzioni per il sostegno nelle scuole abruzzesi | la richiesta della Cisl Scuola

Da chietitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Abruzzo, sono stati richiesti 577 contratti a tempo indeterminato per docenti di ogni ordine e grado e oltre 4.000 assunzioni di insegnanti di sostegno. La richiesta è stata avanzata dalla Cisl Scuola. I posti sono destinati a coprire le esigenze delle scuole locali. La regione ha bisogno di queste assunzioni per garantire la continuità didattica e il supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Abruzzo serve la stabilizzazione di 577 docenti nelle scuole di ogni ordine e grado e l'assunzione di oltre 4mila insegnanti di sostegno. Questa la stima della Cisl Scuola Abruzzo Molise, che si appella ai rappresentanti istituzionali abruzzesi.  “Garantire la continuità didattica agli alunni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Docenti di sostegno, la Cisl Scuola: "Vengano garantiti i diritti degli alunni più fragili"Le rappresentanze della Cisl Scuola hanno convocato un incontro per discutere delle questioni legate alle dotazioni organiche di diritto del...

Crollo di iscritti nelle scuole abruzzesi: 3.800 studenti in meno l'anno prossimo, Chieti la provincia con il calo più pesantePer l’anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni nelle scuole abruzzesi si sono ridotte di circa 3.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web