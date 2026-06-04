Stabilizzazione di 577 docenti e più di 4mila assunzioni per il sostegno nelle scuole abruzzesi | la richiesta della Cisl Scuola
In Abruzzo, sono stati richiesti 577 contratti a tempo indeterminato per docenti di ogni ordine e grado e oltre 4.000 assunzioni di insegnanti di sostegno. La richiesta è stata avanzata dalla Cisl Scuola. I posti sono destinati a coprire le esigenze delle scuole locali. La regione ha bisogno di queste assunzioni per garantire la continuità didattica e il supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
In Abruzzo serve la stabilizzazione di 577 docenti nelle scuole di ogni ordine e grado e l'assunzione di oltre 4mila insegnanti di sostegno. Questa la stima della Cisl Scuola Abruzzo Molise, che si appella ai rappresentanti istituzionali abruzzesi. “Garantire la continuità didattica agli alunni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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