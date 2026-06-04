Stabilizzazione di 577 docenti e più di 4mila assunzioni per il sostegno nelle scuole abruzzesi | la richiesta della Cisl Scuola

Notizia in breve

In Abruzzo, sono stati richiesti 577 contratti a tempo indeterminato per docenti di ogni ordine e grado e oltre 4.000 assunzioni di insegnanti di sostegno. La richiesta è stata avanzata dalla Cisl Scuola. I posti sono destinati a coprire le esigenze delle scuole locali. La regione ha bisogno di queste assunzioni per garantire la continuità didattica e il supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.