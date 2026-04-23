Crollo di iscritti nelle scuole abruzzesi | 3.800 studenti in meno l' anno prossimo Chieti la provincia con il calo più pesante

Per l’anno scolastico 20262027, le iscrizioni nelle scuole abruzzesi si sono ridotte di circa 3.800 studenti rispetto all’anno precedente. La provincia di Chieti registra il calo più consistente, con un numero di iscrizioni in diminuzione rispetto a quello delle altre aree della regione. I dati sono stati comunicati dall’Ufficio Scolastico Regionale e riflettono un trend negativo che coinvolge l’intera regione.

Ancora un anno nero per la scuola abruzzese. I dati sulle iscrizioni per l’anno scolastico 20262027, diffusi dall’Ufficio Scolastico Regionale, certificano una perdita di circa 3.800 studenti rispetto all’anno precedente. “Un calo che non è più episodico, ma strutturale e profondamente legato.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Lombardia, il crollo delle nascite impatta sulle scuole superiori: in due anni 10mila iscritti in menoMilano, 12 marzo 2026 – Diecimila studenti in meno alle scuole superiori lombarde in due anni, 7mila in un anno: l’onda lunga della denatalità... Studenti in calo ma alle superiori più iscritti. I licei restano al comando con il 57,7%FIRENZE Calano ancora, nel complesso, i nuovi iscritti per l’anno scolastico 2026-2027, ma le scuole superiori vanno in controtendenza e registrano... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Famiglia con due minori costretta a vivere per strada dopo un crollo: si cerca casa in affitto; Crolla il soffitto di un'aula in una scuola a Ronciglione | VIDEO; Il crollo di Orbán, Magyar vince a valanga: Abbiamo liberato l’Ungheria; Ungheria, fine di un’era: il crollo di Orbán apre la sfida della democrazia - Heraldo. Crollo casolare al Parco degli Acquedotti di Roma, le vittime forse preparavano attentatoForse stavano maneggiando un ordigno per preparare un attentato le due persone morte nel crollo di un casolare nel Parco degli Acquedotti di Roma. Stando alle indagini, il crollo sarebbe infatti stato ... tg24.sky.it Palazzo crollato a Miami, vigile del fuoco trova nelle macerie il corpo di sua figlia di 7 anniUn vigile del fuoco intervenuto nel crollo del palazzo di Miami ha trovato il corpo senza vita della propria figlia di 7 anni tra le macerie. I media internazionali riportano che un soccorritore ha ... ilgazzettino.it L'Amministrazione comunale di Ascoli informa che, a causa del crollo di un muro non di proprietà comunale, si rende necessaria la tempestiva chiusura di via Ariosto (zona Mulini). Vista la situazione, al fine di agevolare il traffico, è stato disattivato il varco del - facebook.com facebook La richiesta del gruppo di Santeramo è stata motivata dal crollo di vendite e ordini x.com