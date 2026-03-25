Le rappresentanze della Cisl Scuola hanno convocato un incontro per discutere delle questioni legate alle dotazioni organiche di diritto del personale di sostegno. L'obiettivo è affrontare le problematiche legate alla nuova normativa e alle scadenze imminenti, come il termine del 10 aprile per la definizione degli organici. L'incontro si concentra sulla tutela dei diritti degli alunni più fragili.

Un incontro per affrontare insieme tutte le problematiche relative alle dotazioni organiche di diritto del personale di sostegno, in vista dell'imminente predisposizione degli organici condizionata dalla nuova normativa, e della scadenza del 10 aprile per la loro definizione. L’obiettivo è definire in tempi rapidi le dotazioni per non far subire ritardi che ledono il diritto allo studio e di tutela degli studenti disabili di Palermo che devono ancora richiedere la certificazione necessaria, e scongiurare perdite di posti di lavoro. A farsi promotrice del confronto è la Cisl Scuola Palermo Trapani, alla presenza del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Palermo, Bernardo Moschella e della referente per l'inclusione scolastica dell’Ambito territoriale di Palermo Concetta Garofalo e i vertici del sindacato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Docenti di sostegno, la Cisl Scuola: "Vengano garantiti i diritti degli alunni più fragili"

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