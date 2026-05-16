Quanto costa una giornata al mare in Toscana prezzi e listini 2026 | ombrellone caro? Il vero salasso è un altro

In Toscana, i prezzi per una giornata al mare nel 2026 mostrano un aumento minimo per l’ombrellone, che rimane sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Tuttavia, l’attenzione si sposta sui costi complessivi, che comprendono anche servizi come lettini, snack e altre spese accessorie. Le tariffe variano tra le diverse località, ma in generale si prevede che il vero esborso per i turisti possa essere rappresentato da altre voci di spesa, più che dal costo dell’ombrellone.

Lucca, 16 maggio 2026 – L’ombrellone aumenta poco o resta stabile, ma il vero salasso dell’estate 2026 rischia di essere tutto il resto. Benzina, autostrada, parcheggi e ristorazione fanno lievitare il costo di una giornata al mare in Toscana, tanto che per una famiglia composta da due adulti e due figli un weekend sulla costa può facilmente superare i 350-400 euro. A fotografare la situazione sono i primi listini stagionali degli stabilimenti balneari toscani e degli operatori del settore, che parlano di una stagione partita bene, ma ancora piena di incognite legate all’inflazione e ai rincari energetici. https:www.lanazione.itcronacalavoro-i-10-mestieri-piu-richiesti-ma-che-i-ragazzi-scartano-a-priori-e0nqlk58 Prezzi ombrelloni (quasi) stabili in Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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