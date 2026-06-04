Una chat contenente fotografie, messaggi e audio è stata al centro di un’indagine giudiziaria riguardante la morte di una bambina di due anni. I contenuti digitali sono stati analizzati per ricostruire la situazione familiare. La magistratura ha acquisito i dati dai telefoni cellulari per approfondire le circostanze del decesso. Le prove digitali sono state considerate cruciali nel procedimento in corso.

Fotografie, messaggi e audio conservati nei telefoni cellulari sono diventati un elemento centrale per ricostruire un contesto familiare finito sotto la lente della magistratura. È da questo materiale documentale che gli inquirenti stanno delineando gli ultimi mesi di vita della piccola Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio a Bordighera. Per la vicenda sono stati arrestati la madre, Emanuela Aiello, e il compagno, Emanuel Iannuzzi, indagati per maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. L’indagine, coordinata dalla Procura, punta a chiarire responsabilità e dinamiche che avrebbero preceduto il decesso della minore. Indagine sulla morte di Beatrice: il ruolo della sorella maggiore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Sta pezza di me**a, speriamo che…”. Beatrice morta a due anni: la chat dell’orrore

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LELFO DISPETTOSO ARRIVA A CASA NOSTRA… SCHERZI assurdi a Beatrice e Anastasia

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Temi più discussi: Ognuno ha messo un pezzo di sé in ogni brano: i Leaving Venice ci parlano di Price Of Caring; Beatrice morta a due anni, l'orrore in chat: Speriamo che si sveglia tra 6 mesi, sta pezza di mer*a. Gli audio di Iannuzzi e le foto...; Il mondo si divide in chi butta un pezzo di carta per strada e chi lo raccoglie, l'intervista completa a Gabriele Corsi; Stories, Frankie hi-nrg mc - A me me piace ‘o rap. VIDEO.

ma qualcuno ha una scaletta a me interessano solo dito e le bambole di pezza x.com

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