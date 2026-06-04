Sta pezza di me**a speriamo che… Beatrice morta a due anni | la chat dell’orrore

Da tvzap.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una chat contenente fotografie, messaggi e audio è stata al centro di un’indagine giudiziaria riguardante la morte di una bambina di due anni. I contenuti digitali sono stati analizzati per ricostruire la situazione familiare. La magistratura ha acquisito i dati dai telefoni cellulari per approfondire le circostanze del decesso. Le prove digitali sono state considerate cruciali nel procedimento in corso.

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Fotografie, messaggi e audio conservati nei telefoni cellulari sono diventati un elemento centrale per ricostruire un contesto familiare finito sotto la lente della magistratura. È da questo materiale documentale che gli inquirenti stanno delineando gli ultimi mesi di vita della piccola Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio a Bordighera. Per la vicenda sono stati arrestati la madre, Emanuela Aiello, e il compagno, Emanuel Iannuzzi, indagati per maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. L’indagine, coordinata dalla Procura, punta a chiarire responsabilità e dinamiche che avrebbero preceduto il decesso della minore. Indagine sulla morte di Beatrice: il ruolo della sorella maggiore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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