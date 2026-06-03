Beatrice morta a due anni | l’orrore nascosto dentro casa

Notizia in breve

Oggi si tengono gli interrogatori di convalida per Emanuela Aiello e Emanuel Iannuzzi, rispettivamente di 43 e 42 anni, accusati della morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. I due sono indagati e devono rispondere alle domande davanti al giudice. La vicenda ha suscitato grande attenzione, ma ancora non sono stati resi noti dettagli sul caso.