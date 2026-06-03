Beatrice morta a due anni | l’orrore nascosto dentro casa
Oggi si tengono gli interrogatori di convalida per Emanuela Aiello e Emanuel Iannuzzi, rispettivamente di 43 e 42 anni, accusati della morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. I due sono indagati e devono rispondere alle domande davanti al giudice. La vicenda ha suscitato grande attenzione, ma ancora non sono stati resi noti dettagli sul caso.
Si svolgeranno oggi, 3 giugno, gli interrogatori di convalida per Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42, indagati per la morte della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio scorso. Entrambi si trovano in carcere, la posizione giudiziaria dei due si è aggravata nelle ultime ore: l’accusa iniziale di omicidio preterintenzionale contestata alla madre è stata infatti modificata in maltrattamenti aggravati che hanno provocato la morte della minore, reato contestato in concorso anche al compagno della donna. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Imperia, la morte della bambina sarebbe arrivata al termine di una lunga sequenza di violenze e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Dilei.it
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